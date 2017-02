Brand bij Radboud Universiteit Nijmegen; Spinozagebouw ontruimd

NIJMEGEN - Het Spinozagebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen is vanmiddag ontruimd vanwege een brand op het dak. Inmiddels is het vuur onder controle, meldt de brandweer.

Volgens woordvoerster Anja van Kessel van de universiteit heeft een koelmachine op het dak vlam gevat. Het apparaat was daar neergezet vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Luister het radio-interview met Van Kessel terug:

Geen gewonden

De ontruiming is volgens haar goed verlopen. 'Iedereen is veilig uit het gebouw gekomen. Daar zijn we heel blij mee', benadrukt Van Kessel. In totaal zijn er zo'n 600 mensen geëvacueerd.' Publiek werd ondertussen met linten op afstand gehouden.

Het Spinozagebouw is inmiddels vrijgegeven tot de achtste verdieping.

Chris Hagi, student Economie en Bedrijfseconomie, vertelt dat hij het pand uit moest:

Dikke rookwolken

De brandweer rukte na de melding met groot materieel uit. De dikke rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe groot de schade is.