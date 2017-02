Grote brand in 'vluchtelingenvilla' lijkt aangestoken

TWELLO - De brand die eind januari woedde in een 'vluchtelingenvilla' in Twello, is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt woordvoerder Esther Naber van de politie.

De vlammen sloegen in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 januari uit het vrijstaande pand aan de Oude Rijksstraatweg. De oude villa, die door de gemeente Voorst was aangekocht om statushouders in te huisvesten, werd daarbij grotendeels verwoest.

Beelden van de brand:

Volgens Naber lijkt het erop dat de brand is aangestoken. 'We weten het nog niet 100 procent zeker, want we wachten nog op de definitieve onderzoeksresultaten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).'

Tijdens de brand waren er geen mensen in de villa. Het pand moest nog aangepast worden voordat er vluchtelingen konden gaan wonen. Voormalig eigenaar Jan Miedendorp de Bie zei eerder al dat het vuur op zolder was ontstaan en vervolgens was overgeslagen naar de eerste verdieping. Hij vermoedde een technische oorzaak.

