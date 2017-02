Nieuwe molenaars gezocht in de Achterhoek

ULFT - Oude IJsselstreek is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de molens in Silvolde en Varsseveld te bestieren. Molenaar Willie te Molder hoopt binnenkort een pupil onder zijn hoede te krijgen.



'Molens moeten draaien voor het behoud', vertelt Willie te Molder. Sinds twee weken bestiert hij de Gerritsen Molen in Silvolde na het afscheid van Gerard Kok. 'Als een molen stilstaat, is dat achteruitgang', vertelt Te Molder. 'Als de wieken draaien is dat het beste en daarom moet je mensen hebben die dat kunnen.' De werkzaamheden in de Silvoldse molen lopen volgens molenaar Te Molder uiteen. 'Het is gewoon heel leuk, Het is niet alleen schoonhouden. Het is ook zorgen dat hele spul gaat draaien. Als de molen draait, is dat het leukste.'

In het ideale geval krijgt Te Molder binnenkort dus een pupil onder zijn hoede. 'Het is een opleiding van ongeveer twee jaar. Het is net hoe lang je erover doet.' Molenaars die enthousiast en ouder dan achttien jaar zijn kunnen zich melden bij Oude IJsselstreek. 'En je moet geen hoogtevrees hebben', aldus Te Molder. 'Dat zijn wel de drie belangrijkste dingen.'



Molenaar Te Molder wil weer malen

Op dit moment zorgt Te Molder vooral dat de Gerritsen Molen in goede staat verkeerd. 'Mijn bedoeling is, als ik deze molen verder in orde heb, om te proberen om weer wat te gaan malen', aldus Te Molder. 'Vooral op Molendagen en Monumentendagen. Dat we toch zien dat we hier weer koren gaan malen. Dat is voor de mensen heel leuk om te laten zien.'