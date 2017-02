90's feestje: Scooter komt naar Nijmegen

Foto: We love the 90's

NIJMEGEN - We hebben zoveel smekende en lieve vragende berichtjes van jullie gekregen of wij Scooter weer naar ’t Goffertpark konden halen en dat is gelukt!! Met trots kondigt de organisatie van dansfeestje 'We love the 90's' aan dat de Duitse raveband 26 augustus de hoofdact is in het Goffertpark.

In 2013 stond Scooter het publiek op de Goffertweide ook al eens op te zwepen. En kennelijk smaakt dat naar meer. Verder staan ook de neefjes van Michael Jackson, de jongens van 3T op het podium. Van eigen bodem komen onder meer Replay, Mental Theo, 2 Brothers on the 4th floor, T-spoon en Paul Elstak naar Nijmegen. Scooter in Nijmegen, 2013 Het dansfeest trekt ieder jaar tienduizenden mensen naar de Waalstad. Om één 13.00 begint het en om 23.00 uur kan iedereen weer moe gedanst naar huis. Hits van Scooter uit de jaren '90