Poepbacterie op Duits vlees, super roept producten terug

Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Verpakkingen Duitse biefstuk en rundertartaar verkocht door supermarktketen Hoogvliet, worden teruggeroepen. Het vlees is mogelijk besmet met de bacterie listeria. In Gelderland zijn drie vestigingen van de keten: in Wageningen, Hedel en Ede.

De producten worden uit voorzorg teruggeroepen. Listeria, ook bekend als poepbacterie, is tijdens een controle ontdekt. Hoogvliet besloot direct de producten uit de winkels te halen. Het eten van een product met deze bacterie kan een risico vormen voor mensen met een lage weerstand, zoals zieken, zwangeren, ouderen en jonge kinderen. Mensen met klachten wordt geadviseerd direct hun huisarts op de hoogte te brengen. Hoogvliet vraagt consumenten om Duitse biefstuk en rundertartaar die zij al in huis hebben, niet te eten. Het gaat om producten met de verkoopdata: Duitse biefstuk: 14-2-2017, 15-2-2017 en 16-2-2017 Rundertartaar: 11-2-2017, 12-2-2017, 13-2-2017 en 14-2-2017 De waarschuwing op de site van Hoogvliet