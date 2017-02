Superboeren mee naar bekerfinale Orion

ULFT - Een grote bus vol met supports van de De Graafschap zal zondagmiddag afreizen naar Zwolle om de volleybalmannen van Orion aan te moedigen tijdens de bekerfinale.

Eerder schreeuwden de Superboeren het Doetinchemse volleybalteam ook al naar de overwinning. De sporthal in Zwolle is al uitverkocht, maar voor de fans van De Graafschap zijn vijftig kaarten gereserveerd. Het bezoek van de Superboeren is een ludieke actie van supportersvereniging Oldies DTC benaderde.

De Doetinchemse volleybalmannen spelen de bekerfinale tegen Dynamo Draisma zondagmiddag om 13.00 uur.

