Storing: Radio Gelderland slecht te ontvangen via KPN en internet

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Radio Gelderland is vanmorgen slecht en soms zelfs niet te ontvangen via de livestream of via KPN en Ziggo. Oorzaak zijn technische problemen.

Er wordt druk gewerkt aan een oplossing. Een alternatief is luisteren naar de radio via de ether. De frequenties per regio: Apeldoorn 103.5 fm Arnhem 88.9 fm Doetinchem 90.4 fm Ede 103.5 fm Nijmegen 89.1 fm