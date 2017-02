'Halal-slachter liet stier bijna half uur lijden'; werkstraf en boete geëist

Archieffoto: 3weg.nl

ZUTPHEN - Tegen de voormalig directeur (32) van een slachthuis in Elst is een werkstraf van 180 uur of een celstraf van drie maanden geëist voor een mislukte rituele slacht. De slachterij moet, als het aan het OM ligt, 10.000 euro betalen.

Het zou medewerkers van het slachthuis niet zijn gelukt om de keel van de stier door te snijden, waardoor het beest 25 minuten onnodig heeft geleden. De rechtbank doet over twee weken, 28 februari, uitspraak in de zaak. Verslaggever George Borghouts twittert over de zaak: