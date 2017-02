VIDEO: Sneeuwpenis omver gebeukt door politiewagen

Foto: screenshot Dumpert.nl

BENNEKOM - Wat doe je als agent als er een grote piemel van sneeuw op straat staat? Je stapt in je dienstwagen en beukt het ding omver! Het gebeurde onlangs in de Dorpsstraat in Bennekom.

Een omstander legde de grappige actie vast op beeld en plaatste het filmpje op de website van Dumpert. Dinsdagochtend was de video al bijna 370.000 keer bekeken. Kijk hier naar het filmpje: Of de maker van het filmpje ook verantwoordelijk is voor de sneeuwpenis, is niet bekend. Zie ook: Website Dumpert