Meer dan een uur vertraging op A1 door ongeluk

STROE - Een lange file als gevolg van een ongeluk op de A1, tussen Stroe en Hoevelaken. Op het hoogtepunt stond er 12 kilometer.

Door het ongeluk was de linkerbaan bij Barneveld afgesloten. De vertraging liep op tot ruim een uur. Ook op de A30 stroopte het verkeer op als gevolg van het ongeval.

Rond 6.45 uur is de weg vrijgegeven en werd de file snel korter. Niet duidelijk is hoe het ongeluk ontstaan is en of daar gewonden bij zijn gevallen.

Bron: Tomtom Traffic