Oei! Dashcam filmt spookrijder bij Bemmel

BEMMEL - Een spookrijder mist op een haar na het tegemoet komende verkeer. Het gebeurde maandag op de Van Elkweg in Bemmel. De dashcam in de auto van een fotograaf legde de spectaculaire beelden vast.

De video is vandaag iets voor 16.00 uur opgenomen. De gegevens op de dashcam zijn dus onjuist.

Hoe het is afgelopen met de spookrijder is onduidelijk. Er zijn maandag geen meldingen bekend van een ongeluk op de Van Elkweg in Bemmel.

Het is ook niet bekend hoe het kan dat deze automobilist op de verkeerde weghelft terecht is gekomen.