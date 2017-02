Arnhemse politiek moet met spijt op zoek naar nieuwe burgemeester

ARNHEM - 'Hij is er met hart en ziel ingevlogen en nu kan hij de klus niet afmaken. Heel pijnlijk.' Het is één van de reacties uit de Arnhemse politiek op het besluit van Herman Kaiser om niet terug te komen als burgemeester van Arnhem.

Op advies van de bedrijfsarts, heeft de 62-jarige Kaiser (CDA) besloten om niet terug te keren, zo werd maandag bekend. Kaiser kampt met ernstige heupklachten veroorzaakt door een zenuwbeschadiging.

'Het is een geliefde en aardige man, die op een verantwoorde manier met zijn taak omging. Het is heel sneu als iemand zo zijn carrière moet afbreken', zegt waarnemend burgemeester van Arnhem Boele Staal.

Pijnlijk

Vlak voordat de gemeente het nieuws bekend maakte aan de pers, werden de fractievoorzitters persoonlijk door Kaiser ingelicht. 'Dat deed iets met hem en met ons', zegt fractievoorzitter Leendert Combée van de VVD. 'Hij is ontzettend snel ingeburgerd', zegt hij over Kaiser die drie jaar geleden aantrad. 'Hij deed dat met veel energie en heel krachtig, Het is pijnlijk dat hij de klus niet kan afmaken.'

Nieuwe burgemeester voor Arnhem

Fractievoorzitter Sabine Andeweg van D66 vindt het jammer dat Kaiser moet stoppen. 'Hij bracht mensen die problemen hadden bij elkaar.' Samen met Commissaris van de Koning Clemens Cornielje start zij als fractievoorzitter van de grootste partij de procedure op om een nieuwe burgemeester voor Arnhem te vinden.

