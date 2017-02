Goedemorgen! Gelderland vandaag: de liefde wordt gevierd en de oorlog herdacht

ARNHEM - In Etten wordt vandaag een oorlogsmonument geplaatst. De Tweede Kamer neemt een besluit over gedwongen opname van verwarde mensen. En u bent het toch niet vergeten? Het is vandaag 14 februari en dat betekent natuurlijk Valentijnsdag. U kunt het nog goedmaken door uw geliefde mee te nemen naar de gevangenis.

Valentijnsdag in de cel

Het is Valentijnsdag! Heeft u uw Valentijn al verrast met een kaartje of een bloemetje? In de Koepelgevangenis in Arnhem kunnen 25 koppels zich vanavond laten opsluiten in een cel om van elkaar te genieten bij een driegangendiner. En er is live pianomuziek van Jan Vayne. Dat is pas romantisch!

Etten krijgt oorlogsmonument

Aan de Tappenweg in de buurt van Etten wordt vandaag een monument geplaatst dat herinnert aan de crash van een Engelse bommenwerper op 26 maart 1942. De zevenkoppige bemanning kwamen daarbij om het leven. Vandaag wordt het monument op zijn fundament gehesen. Op 26 maart is de officiële onthulling.

Gedwongen zorg

Gaat de Tweede Kamer instemmen met het voorstel om verwarde mensen drie dagen gedwongen op te kunnen nemen voor observatie? Vandaag wordt een besluit genomen. Vanuit de politiek, maar ook vanuit de hulpverlening is er flinke kritiek op het voorstel. Het Kamerdebat staat gepland op 15.00 uur.

