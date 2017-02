Bezoekers lopen boos weg bij overvolle infoavond

EDE - Een aantal bezoekers van een informatiebijeenkomst over winkelcentrum Stadspoort Ede is maandagavond boos weggelopen. Er waren zoveel mensen op afgekomen, dat er niet genoeg ruimte was voor iedereen.

Voor de bijeenkomst was een ruimte in de Franciscusschool in Ede afgehuurd. Op foto's op Twitter is te zien dat veel mensen moesten staan.

'Ik ben niet eens binnen geweest', vertelt een bezoeker. 'Vanaf 19.15 uur was er inloop, ik was er 19.20 uur en toen stond er een grote groep voor de ingang en kwamen mensen van begin van de rij terug. Zij hadden te horen gekregen dat het vol was. En ondertussen kwamen er nog steeds mensen aan.'

Twee rondes

Vanwege de drukte werd de beloofde presentatie in twee rondes gehouden. De presentatie ging onder andere over de komst van grote winkelketens naar het winkelcentrum, de ideeën voor een combinatie bibliotheek en buurtcentrum, nieuwbouw tussen de CineMec en de Gelderhorst en het parkeren in de omgeving.

Zie ook:

Make-over voor winkelcentrum Stadspoort (edestad.nl)