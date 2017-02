Heel Lintelo in rechtbank Zeeland om Armeens gezin te ondersteunen

AALTEN - Het schoolplein stond afgelopen vrijdagmiddag bomvol. Het leek alsof heel Lintelo was uitgelopen. 'We maken met z'n allen een foto voor de basisschool van het dorp', zei Jan Winters. 'Die foto die gaat straks mee naar de rechtbank in Middelburg, Zeeland'.

Vandaag moet het Armeense gezin Galstian zich opnieuw melden bij de rechter. Dit keer in Zeeland. 'Ongelooflijk ver weg', zegt Winters. 'Het hele dorp steunt het gezin, maar we mogen maar 10 mensen meenemen naar de rechtbank. Dus ik dacht, laten we een grote poster maken, dan is iedereen erbij en zo ondersteunen we het gezin'.

Spanning loopt op

'Hij is echt zo mooi geworden', glundert Winters. Gisteren mocht het gezin Galstian de poster bekijken die vandaag mee gaat naar de rechtbank. Het is na schooltijd en dus is het een stuk rustiger in de school dan een week geleden. De zesjarige Marta is nog lekker aan het spelen. Even later komen haar ouders en grote broer Marat (8) ook op school. Even vriendelijk als altijd. 'Het is spannend hoor deze periode', zegt vader Arman Galstian.

Hoop en warmte

Dan is het tijd om de poster te laten zien. Samen met de fotografe staat Winters op een stoel om de grote poster te ontvouwen. De kinderen lopen direct naar de poster toe en zien allemaal bekenden. Kijk, daar staat Jan', zegt Marta. Arman en zijn vrouw Hermina kijken vol bewondering naar de poster. 'Dit geeft ons zoveel hoop', zegt Arman. 'Het doet ons heel veel, zoveel warmte van deze mensen'.

Gewortelde kinderen niet verplaatsen

De rechter kijkt deze ochtend naar hun zaak. 'Theoretisch zou er direct een uitspraak kunnen volgen, maar dat kan ook nog wel een jaar duren', zegt Winters. Hij hoopt maar één ding. 'Dat er snel duidelijkheid komt en dat de uitspraak positief is. Gewortelde kinderen moet je niet verplaatsen en waar hebben zij hun worteltjes? In Nederland en nergens anders!' zegt hij zichtbaar geëmotioneerd.

Al tien jaar in Nederland

De familie Galstian is sinds 2007 in Nederland. In de zomer van 2015 zijn er in de gemeente Aalten 1800 handtekeningen opgehaald om het gezin in Nederland te houden. Het kinderpardon voor het gezin is afgewezen. Nu wordt geprobeerd de familie Galstian op humanitaire gronden in Nederland te houden.

