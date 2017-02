Actie tegen afschieten damherten Deelerwoud ligt voorlopig stil

DEELEN - Het Apeldoornse raadslid Harry Voss geeft Natuurmonumenten bedenktijd over het afschieten van de damherten in het Deelerwoud. Voss schort zijn acties op tot 20 maart.

Voss voert al enkele maanden actie tegen de jacht op de damherten in het Deelerwoud. Afgelopen week lanceerde hij de website deelerwoudkillingfields.nl. Op die website is nu alleen een bericht over de zogenoemde 'wapenstilstand' te lezen.

Natuurmonumenten, de natuurbeheerder van het Deelerwoud, liet eerder in een reactie weten niet blij te zijn met de actie.

'Natuurmonumenten wil begrip'

Het Deelerwoud was jarenlang een jachtvrije zone. 'Natuurmonumenten vraagt om waardering voor het feit dat edelherten en zwijnen in het gebied niet afgeschoten worden', schrijft Voss in het bericht over de 'wapenstilstand'. 'En begrip voor het feit dat het met damherten wel gebeurt.'

Bedenktijd tot 20 maart

Voss zegt Natuurmonumenten tot 20 maart bedenktijd te geven. 'We zullen dan opnieuw bezien of het afschotbeleid van Natuurmonumenten ten aanzien van de damherten in het Deelerwoud veranderd is, of aanleiding geeft tot nieuwe acties.'

