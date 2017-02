Oh romantiek: zestig jaar getrouwd op Valentijnsdag

DOORWERTH - Een zestigjarig huwelijk komt regelmatig voor in onze provincie. Maar die mijlpaal op Valentijnsdag vieren, is wel heel bijzonder.

De heer Gerritsen (85) en mevrouw Makenbach (80) stapten op 14 februari 1957 in het huwelijksbootje. Ze groeiden allebei op in Oosterbeek. De vader van meneer Gerritsen was smid, die van mevrouw Makenbach was meubelmaker. Hun ouders kenden elkaar en van het een kwam het ander.

Na een uitstap naar Assendelft wonen ze sinds 1966 in Oosterbeek. De heer Makenbach gaat aan het werk bij papierfabriek Schut in Heelsum. Ze krijgen drie zonen en een dochter. Ook zijn er vier kleinkinderen en een achterkleinkind.

Het echtpaar is verrast door waarnemend burgemeester Bloemen.