Nieuwe Lijn Epe zet fractielid uit de partij

EPE - De politieke partij Nieuwe Lijn in Epe doet het vanaf nu zonder Jos Koman. Maandag werd bekend dat bestuur en fractie hem hebben verteld dat hij niet meer welkom is.

Volgens Nieuwe Lijn waren er 'onoverbrugbare verschillen over houding en gedrag en over spanning en irritatie rondom zijn persoon.' Er is geen sprake van een politiek conflict of verschil van inzicht over de koers van de partij, zegt de fractie.

Koman gaat nu als eenmansfractie verder, onder de naam Lijst Koman. Het raadslid blijft wel meestemmen met zijn oude partij, die in de coalitie zit.

Nieuwe Lijn schrijft in het persbericht: Nieuwe Lijn vindt het erg zuur dat Koman gebruik maakt van Haagse regelgeving om op persoonlijke titel de zetel van Nieuwe Lijn in te nemen, terwijl daar noch programmatisch noch gelet op zijn zeer geringe aantal voorkeurstemmen aanleiding toe is.

Hij gaat zich oriënteren of hij na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zelfstandig doorgaat of zich aansluit bij een bestaande partij.