Nog ruim anderhalf miljoen nodig voor herbouw moskee

CULEMBORG - Er is nog steeds veel geld nodig voor de nieuwe moskee in Culemborg. Met benefietacties is al 9 ton opgehaald, maar er is in totaal 2,5 miljoen euro voor de nieuwbouw.

Eind vorig jaar ging het voormalig zwembad in Culemborg in vlammen op. Dat pand was aangekocht door het moskeebestuur met als bedoeling er een moskee te vestigen.

Volgens moskeevoorzitter Hassan Barzizaoua is er over twee weken ook een besluit te verwachten over de sloop van het uitgebrande zwembad. Er wordt nog met verschillende partijen gesproken over de offertes die er liggen. Binnen nu en een maand hoopt het moskeebestuur ook met een eerste ontwerp voor de nieuwe moskee te kunnen komen.

Het politieonderzoek naar de brand loopt nog steeds.

Nog meer acties

Om zoveel mogelijk geld op te halen voor de herbouw, zijn voor de komende tijd meer acties gepland. Zo is er op 26 februari een benefietmiddag in Beusichem. In dorpshuis 't Zoetzand worden die middag 250 vrouwen getrakteerd op lezingen, een quiz, veiling en luxe diner.

Op 21 maart komt nog een benefietavond in Culemborg. Daar kan kennis worden gemaakt met de Arabische keuken. Inschrijving voor die avond start komende week via de website. Ook komt er in april nog een voetbaltoernooi.

