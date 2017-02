HATTEM - De politie heeft maandag vanaf Hattem tot in Doornspijk een Porsche 911 achtervolgd. De auto was gestolen.

De bestuurder is in Doornspijk aangehouden, de bijrijder was er op dat moment vandoor. In het centrum van 't Harde werd de bijrijder alsnog aangehouden.

De auto is in beslag genomen, meldt de politie. Bij de achtervolging werd ook de politiehelikopter ingezet.