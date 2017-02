'Ik kreeg een pistool op mijn hoofd'

APELDOORN - 'Ze drukten mij achterin een zeecontainer in het gaas en ik kreeg meteen een pistool op mijn hoofd', vertelt een van de slachtoffers. Hij zegt slachtoffer te zijn van de Apeldoornse vader en zoon die worden verdacht van afpersing.

Het slachtoffer wil niet herkenbaar in beeld. 'Het is een nachtmerrie waar je in terecht komt', vertelt hij. De mannen zouden maar op één ding uit zijn: geld.

Plat praten

Ook Jaap Brons uit Ede zegt de dupe te zijn van de streken van de vader en zoon. 'Ik ben er gewoon ingetrapt. Een handlanger kwam hierheen, hij praatte ook plat en dronk koffie, maar in de tussentijd neemt hij je beet.' Volgens Brons is er voor 30.000 euro aan hout van zijn zagerij meegenomen.

Tegen vader Gerard (51) en zoon Ronnie van H. (25) uit Apeldoorn die worden verdacht van mensenhandel, afpersing en oplichting, is afgelopen week zeven jaar cel geëist. Volgens justitie gaven de twee leiding aan een criminele organisatie.

De advocaat van de vader zegt dat zijn cliënt onschuldig is.

