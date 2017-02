Onderzoek: hoe zit het met discriminatie bij het stappen in Nijmegen?

NIJMEGEN - Er niet inkomen omdat je een ander kleurtje hebt. Jongerenafdeling ROOD van de SP in Nijmegen gaat onderzoeken hoe vaak dat voorkomt.

Zeven jaar geleden onderzocht ROOD het deurbeleid van uitgaansgelegenheden in de Waalstad ook al eens. De jongeren willen nu weten of het beter gaat.

Uit het onderzoek in 2010 bleek dat bijna 70 procent van de allochtone jongeren wel eens de toegang is geweigerd bij het uitgaan. Bij autochtone jongeren was dat ongeveer 34 procent.

In 2010 deelde ROOD ter afsluiting van het maandenlange onderzoek de Gouden Uitsmijter uit, bedoelt voor de horecagelegenheid die het volgens de onderzoekers het slechtste deed.

Twijfelachtige redenen

Café van Buren in de Molenstraat werd in het onderzoek het vaakst genoemd als café waar mensen om twijfelachtige redenen aan de deur geweigerd worden. De kroeg weigerde de Gouden Uitsmijter in ontvangst te nemen. Ook andere kroegen in de Molenstraat vielen in negatieve zin op

Ook deze keer is het weer de bedoeling om de Gouden Uitsmijter uit te reiken aan de uitgaansgelegenheid met het meest twijfelachtige deurbeleid. ROOD neemt nu enquêtes af over discriminatie tijdens een avondje stappen.

Dat doet de jongerenafdeling van de SP op srtaat bij verschillende ROC's, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Radboud Universiteit en op verschillende andere plekken in de stad. De vragenlijst kan ook online worden ingevuld.