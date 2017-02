Actiegroep in Epe staakt verzet tegen bomenkap

EPE - Ons Mooi Epe onderneemt geen juridische stappen meer tegen de bomenkap bij de Heerderweg in Epe. Dat zegt Coos Paulusma van de actiegroep, die sinds 2015 verwikkeld is in een felle strijd met de provincie.

'Waarom zouden we een bodemprocedure aanspannen voor bomen die straks toch allemaal liggen', vraagt Paulusma zich hardop af. Afgelopen weekend werd bekend dat de rechter de kap van deze 225 bomen mogelijk maakt. De provincie kan door met het kappen van de bomen. Rapen gaar Sinds 2013 verzet Paulusma zich al tegen de bomenkap, die volgens de provincie nodig is voor het aanpassen van de Heerderweg. 'Eerst bij een andere club, die zich op een gegeven moment neerlegde bij de reconstructieplannen. Toen de aanvraag van de kapvergunning van meer dan 600 bomen binnenkwam, medio 2015, waren de rapen gaar.' 450 leden Dat betekende het ontstaan van de actiegroep Ons Mooi Epe, met 450 leden. Tien leden bemoeiden zich actief met de juridische strijd. Uiteindelijk werd het aantal te kappen bomen van 603 teruggebracht naar 225.