Auto rijdt tegen boom langs A73 bij knooppunt Neerbosch

NIJMEGEN - NIJMEGEN – Een automobilist is maandagmiddag op de A73 bij knooppunt Neerbosch tegen een boom gereden. Dat gebeurde rond 16 uur. De bestuurder van de auto was 50 minuten lang bekneld, maar is uiteindelijk veilig uit de auto gehaald.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden