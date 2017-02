Herman Kaiser komt niet terug als burgemeester van Arnhem

ARNHEM - Herman Kaiser komt niet terug als burgemeester in Arnhem. Dat is maandagavond bekendgemaakt op het stadhuis.

De 62-jarige Kaiser meldde zich juli vorig jaar ziek wegens ernstige heupklachten. Begin september keerde hij terug, maar enkele weken later meldde hij zich opnieuw ziek.

Kaiser liet toen weten: 'Mijn energiebalans is nog zodanig verstoord dat ik momenteel mijn functie niet op een verantwoorde wijze kan vervullen. Ik zal nu alle aandacht moeten geven aan een duurzaam herstel van mijn gezondheid.' In oktober werd D66'er Boele Staal benoemd tot waarnemend burgemeester van Arnhem.

Kaisers klachten worden veroorzaakt door een zenuwbeschadiging. De bedrijfsarts acht het niet verstandig dat Kaiser verder gaat.

Kaiser teleurgesteld

'Het is steeds mijn streven geweest mijn werkzaamheden te kunnen hervatten en de klus af te maken', zegt Kaiser in een verklaring. 'Deze uitkomst heb ik dan ook met veel teleurstelling vernomen. De realiteit gebiedt mij echter de feiten onder ogen te zien. Ik zal me altijd met de stad en haar inwoners verbonden voelen.'

Kaiser: 'Ik heb de afgelopen jaren met veel inspiratie in en voor Arnhem gewerkt. Arnhem is een boeiende en uitdagende stad om voor te werken en in te wonen. De contacten met de Arnhemmers, ook de laatste maanden, zijn altijd erg mooi.'

Ervaren burgemeester

Kaiser is sinds augustus 2013 burgemeester in Arnhem. Hij volgde Pauline Krikke (VVD) op, die na twaalf jaar vertrok.

De CDA'er was hiervoor zeven jaar burgemeester in Doetinchem. Daarvoor was hij burgemeester van de Limburgse gemeenten Margraten en Roermond.

Kaiser studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna ging hij aan de slag als hoofd van het bureau secretaris-generaal van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hij was in Zoetermeer vier jaar raadslid.

