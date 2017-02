Komende uitzending: Huizen leeghalen van vreemden, verzamelen van oorlogsherinneringen en Romy geeft niet op

ARNHEM - Zaterdag 18 februari in Gelderse Koppen

Henkie haalt huizen leeg

KLARENBEEK- Henkie en zijn vrouw hebben een bijzondere hobby. Ze halen huizen leeg. Als iemand kleiner gaat wonen of overlijdt, dan nemen Henkie en zijn vrouw het over van de familie. Doordat ze geen band hebben met de bewoners, kunnen ze zakelijk naar de spullen kijken. Soms vinden ze niks, maar af en toe zit er echt een pareltje tussen. Zo vonden ze eens een echte Escher! Met de opbrengsten van hun hobby, toveren ze hun eigen huis om tot een waar paleis.

Oorlogsherinneringen

ERMELO- Pieter en Arjan zijn allebei dertigers, maar zijn dagelijks met de oorlog bezig. Een periode die niet vergeten mag worden vinden de mannen. Daarom zijn ze op zoek naar 'oorlogsherinneringen.' Anekdotes, voorwerpen of plaatsen waar zich iets heeft afgespeeld. Ze zoeken vooral naar die 'kleine, persoonlijke verhalen' die anders misschien in een la zouden verstoffen. Ze roepen de mensen op hun verhaal met hun te delen. Kijk op www.oorlogsherinneringen.nl voor meer informatie.

Romy geeft niet op

ARNHEM- Het was haar droom om de Roparun te lopen, de langste non-stop hardloop estafette ter wereld, waarbij geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek. Ze was zelfs al aan het trainen met haar moeder, die hem al tien jaar loopt. Maar Romy belandde plotseling in een rolstoel door een erfelijke aandoening. Ze gaf niet op en kreeg ontheffing van de organisatie om mee te doen met een elektrische rolstoel.