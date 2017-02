Verbindingsweg dicht na ongeval bij A73

Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Op de Neerbosscheweg, net na de afrit van de A73 in Nijmegen, is maandagmiddag een eenzijdig ongeval gebeurd. De bestuurder raakte bekneld. De verbindingsweg van de A73 naar de Neerbosscheweg is dicht.

Verkeer richting Nijmegen wordt geadviseerd om bij Beuningen om te keren. Over de ernst van de verwondingen van de bestuurder is nog niets bekend. Bij het ongeval is ook een traumahelikopter opgeroepen. [Tweet:https://twitter.com/OvD_Ramon/status/831167909477097473 ]