Automobilist zwaargewond na botsing tegen boom

Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Op de Neerbosscheweg, net na de afrit van de A73 in Nijmegen, is maandagmiddag een automobilist tegen een boom beland. De bestuurder raakte zwaargewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De verbindingsweg van de A73 naar de Neerbosscheweg was tijdelijk dicht. Op vrijwel hetzelfde punt gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeval. Toen kwam een 21-jarige man uit Cuijk om het leven. Zie ook: Dodelijk ongeluk bij A73 Nijmegen: slachtoffer is 21-jarige man