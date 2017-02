Valentijnsdag: Rozen, rozen, rozen. En af en toe een geel boeketje..

EDE - Een rondgang langs wat bloemenzaken in de regio leert dat het onverwoestbare symbool van de liefde echt onverwoestbaar is. De rode roos. Want op deze Valentijnsdag weten de handelaren niet waar ze ze vandaan moeten slepen.

Marco's Bloemen in Arnhem heeft de zaak helemaal vol staan met boeketten. Allemaal besteld, klaar om opgehaald te worden. En nieuwe bestellingen lopen nog steeds binnen. 'Het lijkt veel drukker dan normaal met Valentijnsdag. 'Het is echt een enorme piek', zegt een medewerkster. 'Twaalf boeketten tegelijk, het gebeurt. En heel veel rozen, leuk aangekleed met hartjes, dat werk. We rijden met drie auto's rond in de stad. En wat wij niet aankunnen, doen ze bij Bob's Bloemenshop, op de Geitenkamp in Arnhem.'

250 bestellingen alleen al 's ochtends

Bij Bob is het helemaal een gekkenhuis. 250 bestellingen en het is nog ochtend. En dan zijn er nog de klanten die er tussendoor komen. Zoals de man van een jaar of 50. Hij staat voor een rij boeketten. Hij kiest gele en witte bloemen. 'Voor mijn vrouw', zegt hij, 'We zijn pas drie jaar getrouwd en het gaat zo goed.' Hij kijkt er wat verliefd bij. 'Dit vindt ze mooi.'

'Leer mij ze kennen, die kerels'

Het gesleep met al die bloemen begint al vroeg op de ochtend. In Ede zitten 300 handelaren om zes uur in de banken voor de bloemenveiling van Plantion. En ook hier zijn het voornamelijk rozen die snel afgetikt worden op de klok. 'Ze zijn duur vandaag', zegt een Amsterdamse handelaar. Hij staat aan de Middenweg, bij het oude Ajax-stadion. 'Ik ga me niet haasten met mijn handel. Leer mij ze kennen, die kerels. Om vijf uur wordt het beredruk. Snel nog even een bloemetje voor moeder de vrouw op weg naar huis.'

