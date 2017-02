Getuige tipt politie over inbraak Hazenkamp

NIJMEGEN - Een getuige van een inbraak zette de politie in de nacht van zaterdag op zondag op het juiste spoor om twee verdachten op heterdaad op te pakken.

Het duo was bezig met een inbraak in een schuur aan de Nijlpaardstraat in de wijk Hazenkamp.Geparkeerde autoDe getuige belde rond kwart over één naar de politie. Agenten troffen bij de schuur een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan.

De bergruimte bleek te zijn opengebroken en in een geparkeerde auto zat een tweede man, een 26-jarige inwoner van Afferden. Mee naar bureauDe twee mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de inbraak. De zaak is op het politiebureau verder onderzocht.