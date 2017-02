Coffeeshop Liberty in Harderwijk moet voor 1 juni dicht

HARDERWIJK - Coffeeshop Liberty aan de Vijhestraat in Harderwijk moet uiterlijk 1 juni dicht. De gemeente streeft ernaar om op dat moment een nieuwe exploitant met een gedoogverklaring te hebben.

De exploitant van coffeeshop Liberty is zijn gedoogverklaring kwijtgeraakt. Hij werd in november 2016 veroordeeld omdat hij 104 keer de gedoogde handelsvoorraad in zijn zaak had. Ook had hij de boekhouding niet op orde.

Burgemeester Van Schaik van Harderwijk heeft de exploitant maandag laten weten dat hij tot 1 juni de tijd krijgt om zijn zaak te sluiten.

De gemeente Harderwijk heeft het beleid dat er ruimte is voor niet meer dan één coffeeshop. De gemeente roept belangstellenden voor een nieuwe coffeeshop op om zich te melden.

