Onveilig gevoel en mensen vliegen elkaar aan: van alles mis op markt

NIJMEGEN - De afgelopen jaren is er op de markt in Nijmegen verschillende keren sprake geweest van intimidatie en bedreiging. Tussen marktkooplui en ambtenaren, tussen marktkooplieden onderling en tussen ambtenaren onderling. Dat blijkt uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van de gemeente Nijmegen.

In het rapport staat dat er 'gevoelens van onveiligheid' en 'een ongezonde sfeer' zijn ontstaan op de markt. Na flinke bezuinigingen op de markt verslapte de aandacht ervoor. Er was volgens het rapport sprake van 'gebrek aan sturing, betrokkenheid en controle'. Dat bleek een voedingsbodem voor ellende. De drie marktmeesters van de gemeente pasten de verouderde regels ieder op eigen wijze toe, zonder dat daar controle op was.

Marktmeester op non-actief voor hun eigen veiligheid

Zo kon er van alles fout gaan en ging er ook van alles fout. Zo heeft bijvoorbeeld een deel van de marktkooplieden de indruk dat er marktkooplieden zijn die door de marktmeester(s) worden bevoordeeld. Andere marktkooplieden voelen zich doelbewust benadeeld door de marktmeesters.

Alles bij elkaar heeft dat volgens de onderzoekers geleid tot een markt in Nijmegen die wordt gekenmerkt door onrust en ontevredenheid. De marktmeesters werden eind september op non-actief gezet. 'in de eerste plaats vanwege hun eigen veiligheid', meldde de gemeente destijds.

In enkele gevallen is aangifte gedaan of moest er politie op de markt komen om in te grijpen. Afgelopen zaterdag ging het zelfs nog mis, vertelt burgemeester Hubert Bruls maandagavond tijdens een ingelaste persconferentie. 'Een marktkoopman vloog iemand anders naar de keel', aldus de burgervader. 'Mensen naar de strot vliegen, volgens mij heb je daar geen overheidsregel voor nodig. Dat mag gewoon niet.'

Angst voor een kogel door het hoofd

De onderzoekers werden tijdens hun onderzoek onder zo'n dertig betrokkenen ook geconfronteerd met veel geruchten. Bijvoorbeeld over marktkooplieden die de regels van de gemeente aan hun laars zouden lappen. Zij zouden medekooplieden en ambtenaren intimideren door bijvoorbeeld banden lek te steken en autospiegels te vernielen.

De ondervraagden kunnen, willen of durven hier geen concrete voorbeelden van te geven, zo merkten de onderzoekers van bureau Berenschot. Een van de geïnterviewden gaf bijvoorbeeld aan dat hij/zij geen extra informatie kon verschaffen omdat hij/zij anders 'een kogel door zijn/haar kop zou krijgen'. Andere marktkooplieden doen dat dan weer af als 'er wordt wel eens wat geroepen naar elkaar en de marktmeester'.

Bruls: 'En als niemand zegt: dit kan zo niet, dan kan dat gewoon gebeuren zoals dit onderzoek aantoont. Wij zijn d'r ook niet blij mee om het te moeten constateren, maar ik moet wel zeggen dat we het nu hebben geconstateerd en we er dus ook iets aan kunnen doen'.

Hoog tijd voor een nieuwe markt

Ondanks de opgesomde incidenten in het rapport geeft het overgrote deel van de marktkooplieden aan dat zij het beeld van intimidatie en bedreiging op de markt niet herkennen. Ze voelen zich veilig en beschrijven de markt en de collega's als 'gezellig'. Ze denken dat de signalen voortkomen uit 'de harde taal en de toon' die op de markt wordt gebruikt.

Zij vinden het vervelend dat de markt op deze manier in de media komt, omdat ze zich zorgen maken over in hun ogen onterechte imagoschade. Nog voor de zomer moet er een plan op tafel komen voor een Noviomagus, zoals de Romeinen de Waalstad ooit noemden: Een Nieuwe Markt.

