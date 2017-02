Groesbeek: Bouke (10) vindt iets uit de oorlog, maar wat?

GROESBEEK - Hij is er dol op, de 10-jarige Bouke uit Wyler. Met een metaaldetector de akkers rond Groesbeek afschuimen op zoek naar voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. En zijn verzameling groeit en groeit..

Kogelhulzen, resten van uitrustingsstukken, granaatscherven, helmen - al dan niet kapot: Bouke heeft er zijn kamer vol mee in zijn ouderlijk huis in Wyler. Met een klein slijpapparaatje maakt hij de spullen schoon die hij dankzij de metaaldetector van zijn vader uit de grond peutert. Uit historische grond, waar op 17 september 1944 de 82e Amerikaanse luchtlandingsdivisie neerkwam en waar in de dagen die volgden fel strijd werd geleverd met de Duitsers.

Van de ene bodemvondst is meteen duidelijk wat het is, maar soms plaatst dat roestige stukje metaal Bouke even voor een raadsel....

Meer over Bouke en zijn bodemschatten in 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020, maandag 20 februari om 17:20 uur, direct na Gld Vandaag.