Op deze plaatsen in Gelderland is het nog wit

Foto: NASA

ARNHEM - Waar in onze regio ligt er nog sneeuw? Het is in beeld gebracht door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Op de kaart is Gelderland op veel plekken nog wit.

In het grensgebied met Duitsland van het oosten van de provincie en in het rivierengebied is de meeste sneeuw inmiddels verdwenen. De strook sneeuw begint in Noord-Holland, trekt over de provincie heen en stopt in Osnabrück. Grofweg boven Zwolle en onder Nijmegen is het wit al verdwenen.