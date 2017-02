Nog maar twee 'Velleper Donderdagen'

Foto: Pixabay

VELP - Na een traditie van 37 jaar worden de Velleper Donderdagen aangepast. Tot nu toe werden er op vier donderdagen in de zomer een braderie in het centrum van Velp gehouden, maar vanaf dit jaar blijven er nog maar twee dagen over.

De opzet van de braderie blijft hetzelfde, maar dan zonder een bepaald thema zoals tot nu toe het geval was. De eerste en de laatste donderdag worden geschrapt. Wel komen er twee nieuwe evenementen in Velp voor terug. Volgens de ondernemersvereniging zijn er diverse redenen om te stoppen met twee van de vier donderdagen. Zo had de eerste Velleper Donderdag veel concurrentie van de Nijmeegse Vierdaagse en bovendien trekken de Velleper Donderdagen veel toeristen, maar weinig inwoners van Velp.

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden