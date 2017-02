De sloop en redding van Hotel Dreijeroord

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Gast op Radio Gelderland was maandag Sander Wolterink. Hij sprak in de studio met Rob Kleijs over de sloop maar ook 'redding' van Hotel Dreijeroord in Renkum.

Een projectontwikkelaar laat Dreijeroord slopen en maakt er een zorginstelling voor demente ouderen van. Hotel Dreijeroord vervulde een belangrijke functie in de Tweede Wereldoorlog en een groep bezorgde inwoners van Renkum was bang dat die geschiedenis met de sloop van het hotel zou verdwijnen. Een protest leidde tot de vorming van een stichting waar Wolterink bij betrokken is. Een petitie leverde 20.000 handtekeningen op. En de geschiedenis van het voormalige hotel krijgt een plek in het nieuwe zorgpand. Luister hier het gesprek terug: Zie ook: Initiatiefnemers blij met vernieuwde plannen Hotel Dreijeroord