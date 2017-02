Clubs met Ballen - 15 februari 2017

ARNHEM - Afgelopen weekend ging er geen enkele wedstrijd van één onze vier Gelderse clubs door in de Tweede Divisie. De velden waren door de sneeuw niet bespeelbaar. Gelukkig gebeurde er op de achtergrond genoeg bij onze clubs.

Jong Vitesse

Zondag was het veld nog onbespeelbaar op Papendal, maar maandagmorgen werd alles uit de kast getrokken om te kunnen trainen op het kunstgrasveld. Wij zochten de man op die de sneeuw van het veld schoof.

De Treffers

Theo van Grinsven, alias Clown Kwibus, is lid van de businessclub en sponsort De Treffers al een aantal jaren. De 70-jarige Groesbeker hijst zich op woensdagmiddag en in het weekend in zijn clownspak om als Kwibus kinderfeestjes te bezoeken. Een portret van een bijzonder lid van de Groesbeekse businessclub.

FC Lienden

Ton Fitsch vertrekt bij FC Lienden. De commercieel manager van de club uit de Tweede Divisie gaat emigreren naar Spanje. 'Het is allemaal in een stroomversnelling gekomen nu ik mijn huis in Zeddam heb verkocht', vertelt Fitsch. 'Eigenlijk wilde ik al eerder vertrekken, maar Nico Wagenvoort en Hans Kraay jr. hebben me vorig jaar over de streep getrokken om bij FC Lienden aan de slag te gaan. De businessclub daar staat weer in de steigers. Ik kan nu met een gerust hart vertrekken.'

TEC

Daan Disveld schreef in de zomer van 2011 geschiedenis door als aanvoerder van het Nederlands elftal onder 17 Europees kampioen te worden. In de finale werd Duitsland met 5-2 verslagen. Waar leeftijdsgenoten als Depay en Vilhena het tot de top schopten, werd Disvelds contract bij FC Den Bosch eind vorig jaar ontbonden. Bij TEC hoopt de verdediger zich weer in de kijker te spelen. Wij zochten hem op tijdens zijn werk, want met alleen voetballen komt hij niet meer rond.