Zware mishandeling: jongen (17) loopt scheur in schedel op bij disco

Foto: ANP

MARKELO - Een jongen van 17 uit Lichtenvoorde is zondagmorgen zwaar mishandeld bij discotheek Dieka in Markelo. Hij liep een schedelbasisfractuur en een scheur in de schedel op, zegt de politie.

De mishandeling was zondag tussen 4.00 en 5.00 uur. De politie hield twee verdachten van 17 en 19 uit de gemeente Hof van Twente aan. Ze waren net als het slachtoffer bezoeker van de disco. Wat de aanleiding was voor de mishandeling weet de politie nog niet. Getuigen gezocht De politie denkt dat er meer mensen betrokken waren bij de mishandeling. Ze wil daarom graag in contact komen met getuigen. De politie is op zoek naar een meisje dat die ochtend belangrijke informatie gaf aan agenten. In de hectiek lieten de agenten na haar naam te noteren. De politie hoopt dat er mensen zijn die beelden hebben gemaakt van de mishandeling.