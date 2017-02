GAANDEREN - De politie heeft maandagochtend een verdachte aangehouden in een woning aan de Frans Bultstraat in Gaanderen.

In die woning werd een hennepkwekerij van 140 planten gevonden, die kwekerij is inmiddels ontruimd.



De verdachte, die aanwezig was in de woning, werd aangehouden. De politie in de Achterhoek doet verder onderzoek.