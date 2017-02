Vrachtwagen gekanteld in Winterswijk

Foto: wijkagent Willem Saris

WINTERSWIJK - Op de Misterweg (N318) in Winterswijk is een vrachtwagen gekanteld. De truck ligt in de berm.

Het verkeer moet rekening houden met vertraging. Later in de middag wordt de vrachtwagen geborgen, zegt de wijkagent. Het is niet bekend waardoor de vrachtwagen kantelde.