Misterweg (N318) langer dicht na kantelen vrachtwagen

Foto: wijkagent Willem Saris Foto: wijkagent Willem Saris

WINTERSWIJK - Het duurt nog tot 20.00 uur tot de Misterweg (N318) tussen Miste en Winterswijk weer open gaat. De weg is al vanaf ongeveer 13.00 uur in beide richtingen afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. Eerder was de verwachting dat de weg om 19.00 uur weer vrij zou zijn.

De truck kantelde en belandde in de berm. De vrachtwagen moet worden weggehaald. Foto: wijkagent Willem Saris Ook moet de berm worden hersteld en de bodemvervuiling worden verwijderd. Het verkeer wordt omgeleid via Corle. Het is niet bekend waardoor de vrachtwagen kantelde.