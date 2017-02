Misterweg (N318) is eindelijk weer vrij na kantelen vrachtwagen

Foto: wijkagent Willem Saris Foto: wijkagent Willem Saris

WINTERSWIJK - De Misterweg (N318) tussen Miste en Winterswijk is iets voor 20.30 uur vrijgegeven. De weg was al vanaf ongeveer 13.00 uur in beide richtingen afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen.

De truck kantelde en belandde maandagmiddag in de berm. Foto: wijkagent Willem Saris De vrachtwagen is geborgen. De berm moest worden hersteld en de bodemvervuiling worden verwijderd. Het verkeer werd omgeleid via Corle, wat leidde tot een zeldzame file door dit dorp. Het is niet bekend waardoor de vrachtwagen kantelde.