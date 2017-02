Valentijnsdag 1945: even tijd voor iets aardigs

Foto: publiek domein

ARNHEM - Soms zeggen afbeeldingen meer dan een verhaal. In de jaren '90 van de vorige eeuw raakte Valentijnsdag, een dag waarop je je geliefde wat extra aandacht geeft, ook in Nederland in zwang. Volgens critici een puur commerciële happening om ons weer de winkels in te krijgen, maar in Angelsaksische landen al eeuwen een met romantiek doordrenkte dag. En wat is er eigenlijk mis met een beetje extra aandacht en aardigheid...

Valentijnskaartje uit 1945: En een Amerikaanse soldaat krijgt een kus van een Frans meisje op Valentijnsdag 1945. Volgens het bijschrift gaat het om soldaat Alvin Harley van de 9e pantserdivisie. De foto is genomen in Abancourt in Noord-Frankrijk (foto publiek domein)