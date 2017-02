Geen vrije-uitloopeieren meer in de supermarkt

ARNHEM - Veel supermarkten zijn door hun voorraad vrije-uitloopeieren heen.

Door de ophokplicht wegens de vogelgriep mogen boeren sinds 2 februari hun vrije-uitloopeieren niet meer onder die naam verkopen aan supermarkten. De eieren worden nog wel aangevoerd, maar worden verkocht als scharreleieren - in scharreleidoosjes.

In onder meer de filialen van Albert Heijn en Jumbo hangen briefjes bij het schap waarop staat dat er tijdelijk geen vrije-uitloopeieren zijn.

Albert Heijn, in de wijk Presikhaaf. Foto: Omroep Gelderland

Boeren krijgen minder geld

Boeren krijgen voor scharreleieren minder geld dan voor vrije-uitloopeieren. Dat voelen ze dus in de portemonnee, zegt Iris Odink-Schrijver van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. 'Maar of er ook bedrijven zijn die echt in de problemen komen, durf ik niet te zeggen. Dat is speculeren...'

Het is niet bekend hoelang de ophokplicht van kracht blijft. 'Uitbraken van vogelgriep bij commerciële bedrijven zijn er de laatste tijd niet meer, maar bij hobbyboeren wel. Deskundigen zeggen dat het gevaar nog steeds aanwezig is, dus voorlopig blijft de ophokplicht. Hoe dan ook: het zijn onzekere tijden voor pluimveehouders.'