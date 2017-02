'Regiovervoerder Avan dupeert reizigers in rolstoel'

Foto: Omroep Gelderland/Archief

ARNHEM - Reizigers met een rolstoel of scootmobiel moeten vanaf 20 februari een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om gebruik te mogen maken van regiovervoerder Avan. Reizigersorganisatie ROCOV is hier 'zeer verbolgen' over.

Avan is verantwoordelijk voor het leerlingen- en Wmo-vervoer in de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen. Maar in principe mag iedereen mee. Zo rijdt Avan ook naar plaatsen die geen eigen busverbinding (meer) hebben. Mensen met een fysieke handicap, die normaal als 'gewone reiziger' gebruikmaakten van Avan, hebben vanaf volgende week een indicatie vanuit de gemeente nodig om mee te mogen rijden. De vervoerder zegt dit besluit te hebben genomen door gewijzigd provinciaal beleid. 'Omgekeerde wereld' Voorzitter Ben Mouw van ROCOV reageert verbaasd: 'Nog afgezien van het breed gemeentelijk gedragen beleid om zo min mogelijk Wmo-indicaties te verstrekken, is deze eis de omgekeerde wereld; ook reizigers met een beperking willen zoveel mogelijk zelfstandig van het openbaar vervoer gebruikmaken en worden nu gedwongen om een Wmo-indicatie aan te vragen!' Mouw doet dan ook een dringend beroep op Avan en de provincie om deze voorwaarde met de grootste spoed ongedaan te maken. Zie ook: Klachtenregen over regiotaxi Avan; ook SP start meldpunt