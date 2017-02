Orion-dames verliezen topper van VC Weert

ULFT - De volleybaldames van Seesing Personeel Orion hebben zaterdagavond de topper tegen koploper PrismaWorx VC Weert in de Topdivisie verloren. In de eigen Topsporthal ging Orion met 1-3 in sets ten onder.



'We waren heel erg aan elkaar gewaagd, maar we lieten aan het einde te veel punten liggen', aldus libero Jaël Veenstra. Hoewel de eerste set een simpele prooi was voor Orion (25-16), maakte Weert daarna het verschil. De tweede (22-25), derde (22-25) en vierde (24-26) gingen naar de Limburgers. 'We hebben 750 man fantastisch vermaakt met mooi spectaculair volleybal', vindt trainer Eric Robbers, die de hoeveelheid persoonlijke fouten als reden voor de nederlaag ziet. 'Op het einde trekken we niet aan het langste eind, en dat is jammer. Het was heel close.'



Door de overwinning slaat koploper Weert een flinke slag in de titelstrijd, terwijl Orion afzakt naar de vierde plek op de ranglijst. Het kampioenschap lijkt daardoor ver weg. 'Die ambities staan even op een lager pitje', weet ook Veenstra. Bij twee 3-0 overwinningen op rij had Orion de koppositie gegrepen. 'Maar als telt niet in topsport', aldus Robbers. 'De eerste plek is een eindje weg. We kijken op het einde wel waar we staan en anders is er een top volgend seizoen, want deze groep groeit elk jaar weer.'



Trainer Robbers gelooft in proces

Hoewel Orion lijkt af te haken in de titelstrijd in de Topdivisie, verlengde trainer Robbers deze week wel zijn verbintenis met de Doetinchemse volleybaldames deze week met een jaar. 'Dit is een proces', vertelt de coach. 'Dat roep ik al drie jaar. Van de tweede-, naar de eerste-, naar de Topdivisie en nu al bovenin spelen. Dat proces is nog niet klaar.' De speelsters zijn na drie jaar nog niet uitgekeken op hun trainer. 'Nee', aldus Veenstra. 'Dat we bovenin meedraaien laat zien dat we met z’n allen kunnen groeien.'