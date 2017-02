Verhaegh grijpt naast titel op EK Kickboksen

DU - De 15-jarige kickbokser Peter Verhaegh uit Kilder heeft de finale op het EK Kickboksen in Duitsland verloren. De Achterhoeker nam een zilveren plak mee naar huis.

In Duisburg verloor Peter Verhaegh de finale op punten. De jonge vechtsporter wist het WK Kickboksen en Muay Thai in Italië eind vorig jaar te winnen, waarna hij zich volledig op de Europese kampioenschappen richtte. Toch wist de Kildernaar de Europese titel niet te bemachtigen.



De kickbokser wordt volledig gesteund door zijn familie. Zijn ouders reizen tijdens iedere wedstrijd met hem mee. Vader Frenkie Verhaegh denkt dat het succes van Peter dan ook mede te danken is aan het hechte team om hem heen.

“Wat dat betreft hebben we met de trainers, met de familie en met het team een mooie groep.” Ook het jongere broertje van Peter kwam uit op het EK. Willem Verhaegh verloor de kwartfinale in zijn klasse.