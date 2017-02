PUTTEN - Haar stem is haar handelsmerk. Coby Boot is al 80, maar weet van geen ophouden.

Samen met haar man Hans maakt ze wekelijks een religieus radioprogramma op de lokale zender VOC Lokaal. Zij is de stem, hij doet de techniek. Het programma bestaat uit gedichten gevolgd door bijpassende kerkmuziek of liederen. Niet alleen in Putten weet ze de luisteraars te raken, zelfs in Canada zitten ze wekelijks aan de radio gekluisterd.