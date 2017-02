DOETINCHEM - 'Als je haar maar goed zit!' Maar wat als je heel weinig te besteden hebt?

Marga Rijkse is kapster en knipt mensen met een klein budget voor 5 euro per beurt. Tijdens zo'n behandeling beginnen de klanten automatisch te praten over hun problemen. Zelf weet Marga ook hoe het is om op het randje te leven. Ze voedt haar 3 kinderen al 8 jaar alleen op en moet knokken om het hoofd boven water te houden.