Familiehotel

'S-HEERENBERG - Hotel Heitkamp, een begrip in 's-Heerenberg en omgeving, wordt al 90 jaar door dezelfde familie gerund. Maar daar komt nu een einde aan.

Eigenaar Bennie Heitkamp is inmiddels 83, en hoewel hij nog hartstikke fit is, snapt hij ook dat het beter om te stoppen voordat het niet meer gaat. Het interieur van het hotel ademt nog de gemoedelijke sfeer van de jaren '50. Gelukkig hebben de nieuwe eigenaren beloofd dat ze in dezelfde stijl door zullen gaan. Bennie draait nog een laatste carnaval mee en kan dan eindelijk gaan genieten van zijn pensioen.